СМИ: Израиль сообщил ООН о планах нанести удары по двум школам при организации в Газе

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Израильские военные проинформировали ООН о своем намерении нанести в ближайшее время ракетные удары по двум школам при всемирной организации в секторе Газа. Об этом сообщила в понедельник палестинская радиостанция Dunia Al Watan со ссылкой на пресс-службу правительства прибрежного анклава.

Как уточняется, удары будут нанесены "по школам "Аль-Бурак" и "Аль-Акса", расположенным около Палестинской мечети" в Газе. В пресс-службе добавили, что "персонал школ заблаговременно информирован о готовящихся ударах и эвакуирован".

В связи с происходящим власти прибрежного анклава "призывают международные организации выполнить свои обязанности по защите этих двух школ" и "не дать [властям Израиля] реализовать свои угрозы".

Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщало, что по меньшей мере две его образовательные школы в Газе были серьезно повреждены в ходе израильских ударов 11 и 12 мая. Кроме того, в коммюнике ооновской структуры отмечалось, что от ракетного обстрела пострадало и здание штаб-квартиры БАПОР в секторе.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 220.