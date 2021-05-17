Лидеры стран Западных Балкан призвали ЕС ускорить темпы интеграции региона

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 17 мая. /ТАСС/. Лидеры пяти государств Западных Балкан (Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии и Черногории), а также самопровозглашенного Косова призвали Евросоюз ускорить процесс интеграции региона в состав объединения. Об этом говорится в декларации по итогам их встречи с президентами Словении и Хорватии в рамках процесса Брдо-Бриони, прошедшей в понедельник Брдо-при-Кранью (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Призываем Брюссель ускорить процесс евроинтеграции, и принять в состав объединения все государства Западных Балкан как можно скорее, - отмечается в декларации. - Решительно выступаем за начало переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, которые обязательно должны стартовать без промедления". Лидеры государств региона также назвали Балканы "составной частью Европы, имеющим право внести свой вклад в развитие Евросоюза".

Процесс Брдо-Бриони был создан по инициативе президентов Словении и Хорватии. Основной задачей данной инициативы является оказание содействия со стороны Любляны и Загреба евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии, а также непризнанного Косова. Саммиты в данном формате с 2013 года ежегодно проводятся на территории одного из государств - членов инициативы, их посещают лидеры всех представленных в процессе стран.