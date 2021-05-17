Секретарь Совбеза Армении высоко оценил усилия России по снижению напряженности с Баку

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян дал высокую оценку усилиям России по урегулированию ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в сообщении офиса секретаря Совбеза Армении, опубликованном в понедельник по итогам разговора Григоряна с его российским коллегой Николаем Патрушевым.

"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Армен Григорян высоко оценил активные усилия российской стороны по скорейшему и полному урегулированию проблемы", - говорится в сообщении.

Стороны отметили важность встречи министров иностранных дел стран - участниц ОДКБ, которая состоится 19 мая в Душанбе, так как в ее рамках будет возможно всесторонне обсудить этот вопрос.

Ранее и. о. премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письма председателю Совета ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и другим членам совета организации в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.

Согласно статье 2 договора ОДКБ, в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников либо угрозы международному миру и безопасности члены ОДКБ незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи в целях устранения возникшей угрозы.

Участниками ОДКБ являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Таджикистан председательствует в ОДКБ в 2020-2021 годах.