Глава МИД Дании положительно оценил сотрудничество с Россией в Арктике

СТОКГОЛЬМ, 17 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд положительно оценил сотрудничество России и королевства в Арктике. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу TV 2 , комментируя слова главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова о принадлежности части арктической территории РФ.

"Россия - это большая часть Арктики, и [континентальный] шельф [в Северном Ледовитом океане] под Арктикой разделяется. И, несмотря на то, что мы слышим сегодня, [у нас] действительно хорошее сотрудничество", - говорит Еппе Куфуд.

Выступая в понедельник на пресс-конференции, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Москва видит "причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике". "Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, это наша земля, мы отвечаем за то, чтобы наше побережье арктическое было безопасным. И все, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно", - подчеркнул Лавров.

Он также еще раз подчеркнул и то, что это территория и воды. "А вот когда НАТО пытается оправдать свое наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. Тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например, которая всячески пытается обосновать приход НАТО в Арктику", - добавил глава МИД РФ.

Россия стала первым арктическим государством, подавшим в 2001 году заявку в ООН на установление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.