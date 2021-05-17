Эрдоган заявил, что эпидемию коронавируса в Турции удалось взять под контроль

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Турции сумели вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенному ранее полному локдауну. С таким утверждением выступил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы в значительной степени смогли взять под контроль пандемию благодаря полному локдауну, который мы ввели в течение месяца рамадан. На заседании кабинета министров мы также обсудили второй этап постепенных шагов по нормализации ситуации в стране, который начнется после 1 июня", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.