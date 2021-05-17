Администрация Байдена не ставит вопрос о возможности покупки Гренландии

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не ставит вопрос о возможности приобретения Гренландии Соединенными Штатами. Об этом заявил в понедельник в интервью датскому телевидению госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ему напомнили, что предыдущий американский лидер Дональд Трамп выдвигал идею возможности покупки Гренландии. В связи с этим у Блинкена поинтересовались, хотят ли все еще Соединенные Штаты приобрести данный остров. "Я концентрируюсь на том, чтобы смотреть вперед, и короткий ответ [на заданный вопрос] - нет", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, администрация Байдена считает, что у Вашингтона налажено "выдающее партнерство" с Копенгагеном, что отношения США с Гренландией растут и углубляются. "И в таком духе мы и пытаемся укреплять данное партнерство", - заверил Блинкен. Стенограмму интервью распространила в Вашингтоне пресс-служба Госдепартамента США.

Блинкен утверждал, что США не выступают против того, чтобы "Китай или кто-либо еще" расширял экономические связи с Гренландией. Вашингтон, по словам госсекретаря США, добивается лишь того, чтобы Китай играл по принятым в мировом сообществе правилам и уважал взятые на себя обязательства. Кроме того, США настаивают в такого рода случаях на защите "самых "чувствительных" отраслей промышленности и технологий" Запада, добавил глава американской дипломатии.

Далее он подчеркнул, что "Байден в сердце атлантист", который чрезвычайно высоко ценит НАТО. Президент США сохраняет "абсолютную приверженность" статье 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора, отметил Блинкен. В ней закреплен принцип коллективной обороны Организации Североатлантического договора. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО. При этом госсекретарь США подтвердил, что нынешнее американское правительство хочет, чтобы "все партнеры" в НАТО "делали необходимые инвестиции", то есть увеличивали расходы на оборону, как было ранее условлено.

18 августа 2019 года Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Дании и с 2009 года имеет права широкой автономии. Премьер-министр Дании и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Впоследствии Трамп сообщил, что отложил визит в Данию, планировавшийся на 2-3 сентября 2019 года, и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.