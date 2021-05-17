Салливан заявил, что США потребуют от Азербайджана вывести ВС с территории Армении

ЕРЕВАН, 17 мая. /ТАСС/. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в ходе разговора с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, что американская сторона потребует от Азербайджана вывести войска с армянской территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы кабмина Армении, опубликованном в понедельник по итогам телефонного разговора Салливана и Пашиняна.

"Американская сторона сочла неприемлемыми и провокационными действия азербайджанских ВС на территории Армении и заверила, что позиция США будет представлена руководству Азербайджана с требованием вывести свои войска с территории Армении", - говорится в сообщении.

Салливан высоко оценил сдержанность, проявленную армянской стороной в этой ситуации, и попытку решить проблему не военным, а дипломатическим путем. Американская сторона также выразила озабоченность по поводу содержащихся в Азербайджане армянских пленных и подчеркнула необходимость их возвращения, отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.

В ходе разговора Пашинян также коснулся заявления президента США Джо Байдена от 24 апреля, когда тот назвал события начала XX века в Османской империи геноцидом армян (предшественники американского лидера избегали использования этого термина - прим. ТАСС). "Во время беседы Никол Пашинян выразил благодарность президенту США за заявление, сделанное в годовщину геноцида армян, отметив его ключевое значение", - говорится в сообщении.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны.

В среду, 12 мая, Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. Вечером того же дня и. о. премьера Пашинян собрал заседание Совета безопасности республики, в ходе которого назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км.