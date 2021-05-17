Израиль в ответ на неудачный запуск шести ракет из Ливана поразил источник огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали шесть неудавшихся запусков ракет из Ливана, которые не перелетели в Израиль, в ответ артиллерия поразила источник огня. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После срабатывания сирен, которые прозвучали в кибуце Мисгав-Ам, было выявлено шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана, которые не перелетели на территорию Израиля. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля поразила источники огня", - говорится в заявлении военных.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали в кибуце Мисгав-Ам на севере Израиля.