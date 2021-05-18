Al Jazeera: армия Израиля выпустила не менее 20 снарядов по селению на юге Ливана

БЕЙРУТ, 18 мая. /ТАСС/. Напряженность усиливается на ливано-израильской границе после попыток обстрела территории еврейского государства, предпринятых в понедельник палестинскими радикальными группировками. Как сообщил катарский телеканал Al Jazeera , артиллерия Израиля выпустила не менее 20 снарядов по селению Кфар-Шуба на юге Ливана. О пострадавших среди мирных жителей сведений не поступало.

Израильтяне используют осветительные ракеты в районе Мейс-эль-Джебель, опасаясь, что через него может быть предпринята попытка проникновения на север Галилеи. В небо подняты истребители и беспилотные летательные аппараты, которые вторглись в воздушное пространство Ливана и совершают облеты южных районов на пониженной высоте.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Авишай Андрае заявил, что военные зафиксировали шесть неудавшихся пусков ракет из Ливана, которые не перелетели в Израиль. По его словам, в ответ израильская артиллерия поразила источники огня.

Между тем, Al Jazeera проинформировала, что жителям населенных пунктов на севере Галилеи дано указание срочно спуститься в бомбоубежища, после того как в поселении Кирьят-Шмона раздалось шесть взрывов. Пока не известно, были ли это ракеты, выпущенные из сектора Газа, или залпы были произведены из Ливана.

Ливанский военный эксперт Халед Хаммади в интервью Al Jazeera указал, что сомневается в причастности к обстрелу этого еврейского поселения бойцов "Хезболлах". По его словам, "интересам шиитской партии сейчас не отвечает обострение ситуации на границе".

Армия Ливана и миротворцы ООН блокировали в субботу граничащие с Израилем районы и не допускают к заградительной стене и рядам колючей проволоки активистов палестинских и ливанских организаций. Повышенные меры безопасности приняты властями Ливана после инцидента на участке границы в Хамамисе, где израильские военнослужащие ранили в пятницу двух демонстрантов, перебравшихся через заграждения на территорию еврейского государства. Позднее один из них умер в больнице.