В Пекине заявили, что Канберра мешает инвестиционному сотрудничеству Китая и Австралии

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Правительство в Канберре должно прекратить создавать препятствия для развития китайско-австралийского инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил во вторник официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Цзинь Сяньдун.

"Мы настаиваем, чтобы австралийская сторона заняла объективную позицию и трезво взглянула на взаимодействие с Китаем, - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции. - Канберра должна прекратить совершать ошибки, создавая помехи для сотрудничества КНР и Австралии в инвестиционной сфере".

Как уточнил чиновник, австралийское правительство должно занимать "справедливую и равноправную позицию при взаимодействии с китайскими компаниями". Он отметил, что ограничительные меры и давление, оказываемое Австралией на совместные проекты двух стран, "подрывают взаимное доверие".

"В связи с этим мы вынуждены принять необходимые контрмеры, поскольку австралийская сторона обязана нести ответственность за свои действия", - подытожил Цзинь Сяньдун.

Как сообщил в начале мая Госкомитет по делам развития и реформ КНР, власти Китая замораживают стратегический диалог с Австралией в экономической сфере. В свою очередь, Канберра аннулировала договоренности между штатом Виктория и Пекином, касающиеся продвижения проектов инициативы "Один пояс - один путь", поскольку они "не соответствуют внешнеполитическим интересам" австралийской стороны. МИД КНР возложил на Австралию всю ответственность за произошедшее.