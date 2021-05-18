ДНР предполагает, что Украина продолжит саботаж работы контактной группы

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) предполагает, что Украина продолжит саботировать работу контактной группы, пытаясь при этом создать впечатление о своем конструктивном подходе к переговорам. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел ДНР, опубликованном во вторник, накануне запланированного на среду очередного заседания контактной группы в режиме видеоконференции.

"С учетом постоянных информационных провокаций и вбросов Украины, а также результатов предыдущего заседания контактной группы, есть основания предположить, что Киев продолжит придерживаться свой тактики имитации конструктива, при реальном саботировании любых продуктивных шагов по выполнению минских соглашений и мирному урегулированию конфликта", - полагает МИД ДНР.

В ведомстве добавили, что во вторник состоятся очередные заседания четырех рабочих подгрупп - по вопросам политического урегулирования, по гуманитарным вопросам, по вопросам экономики, по безопасности. Заседание контактной группы запланировано на среду, 19 мая. На него будут вынесены вопросы о формате дальнейшей работы политической подгруппы, о запуске в работу уточненного координационного механизма по реагированию и верификации в рамках мер по усилению режима прекращения огня, о рассмотрении проекта дорожной карты по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими соглашениями, о перспективах одновременного открытия двух новых пунктов пропуска на линии разграничения в Луганской народной республике (ЛНР).

В МИД ДНР напомнили, что на предшествующем заседании контактной группы был принят один из предложенных республиками Донбасса вариантов дальнейшей работы политической подгруппы - без общественных экспертов и советников. Ранее украинская сторона отказывалась продолжить работу в рамках политической подгруппы, ссылаясь на присутствие в составе делегации ДНР общественного эксперта Майи Пироговой, заочно осужденной украинским судом за ее деятельность в структурах ДНР.

МИД ДНР также напоминает, что украинская сторона игнорирует выполнение обязательств, предусмотренных мерами по усилению режима прекращения огня и с сентября 2020 года открыто отказалась от использования координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня. Внешнеполитическое ведомство республики отмечает, что украинская сторона более полугода отказывается предоставить комментарии к предложенному республиками Донбасса проекту дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе, блокируя тем самым работу по политическому урегулированию конфликта. МИД ДНР также указал, что Украина уже полгода отказывается предоставить полноценные гарантии безопасности работы новых пунктов пропуска на линии разграничения с ЛНР.