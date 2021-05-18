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Алиев считает, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к напряженности

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что реакция Армении на ситуацию на границе двух стран может привести к нарастанию напряженности в регионе. Об этом он заявил в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает во вторник пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что неадекватная реакция Армении на напряженность на границе и ее попытки интернационализации этого вопроса могут привести к нарастанию напряженности в регионе, подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путем и в рамках переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Теги
АзербайджанАрменияСШААлиев, Ильхам Гейдар оглыСалливан, Джейк
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