Алиев считает, что реакция Еревана на ситуацию на границе может привести к напряженности

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что реакция Армении на ситуацию на границе двух стран может привести к нарастанию напряженности в регионе. Об этом он заявил в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает во вторник пресс-служба главы азербайджанского государства.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что неадекватная реакция Армении на напряженность на границе и ее попытки интернационализации этого вопроса могут привести к нарастанию напряженности в регионе, подчеркнул важность разрешения всех споров мирным путем и в рамках переговорного процесса", - говорится в сообщении.