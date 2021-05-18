США заявили, что намерены сотрудничать в Арктике, но обеспокоены военной активностью РФ

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают считать Арктику регионом международного сотрудничества, однако обеспокоены военной активностью России в Заполярье. Об этом в опубликованном во вторник интервью агентству Reuters заявил координатор Госдепартамента по Арктике Джим Дехарт.

"Наше видение прежде всего предполагает сотрудничество [в Арктике]. Речь идет о мерах по борьбе с изменением климата, о проведении качественных научных исследований, а также о поддержании мира в регионе", - сказал Дехарт в преддверии министерской встречи Арктического совета (АС) в Рейкьявике.

Он выразил уверенность, что в ходе встречи государства - члены совета "достигнут согласия", а тема климата "станет приоритетом для будущей работы Арктического совета". Дехарт также подчеркнул стремление США сделать Арктику регионом, который открыт для бизнеса, однако отметил и необходимость обеспечивать "высокие стандарты" ведения экономической деятельности и инвестирования в целях охраны окружающей среды и защиты интересов местного населения.

При этом Дехарт сообщил, что Вашингтон беспокоит активность российских военных в регионе.

"Нам необходимо следить за происходящим и изучать эту деятельность через призму обеспечения национальной безопасности. Определенная военная деятельность [России] и действия некоторых российских сил отличаются отсутствием прозрачности, провокативностью, а порой и непрофессионализмом, а это вызывает опасения", - утверждал он.

На прошлой неделе, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС в Вашингтоне, Дехарт заявлял, что встреча в Рейкьявике даст возможность укрепить намерение США "конструктивно сотрудничать с Россией в рамках Арктического совета", в том числе в период российского председательства в АС.

Причитания по Арктике

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил на пресс-конференции в Москве, что российская сторона видит "причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике".

Как подчеркнул министр, странам Запада хорошо известно о том, что действия России, направленные на обеспечение безопасности ее арктического побережья, легитимны и законны. Он также предложил возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников Генштабов вооруженных сил стран - членов АС, "если кто-то хочет большей предсказуемости и хочет снизить риски военного плана [в Арктике]". Лавров указал, что механизм успешно функционировал, однако около семи лет назад был фактически заморожен по инициативе Запада. Он также отметил, что у РФ вызывают вопросы попытки стран НАТО оправдать "свое наступление на Арктику".

Встреча в Рейкьявике

Министерская встреча АС состоится 19-20 мая в столице Исландии. Личное участие в ней примут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Исландию в понедельник вечером. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 гг. перейдет от Исландии к России. В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.