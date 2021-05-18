Верховная Рада приняла отставку министра экономики Украины

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за отставку Игоря Петрашко с должности главы Министерства экономического развития и торговли Украины. Соответствующее решение во вторник поддержало большинство депутатов на внеочередном заседании парламента.

Петрашко подал заявление об отставке 14 мая. Он возглавлял министерство с 17 марта 2020 года.

Президентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник согласовала на должность нового министра экономики кандидатуру Алексея Любченко, который с 29 апреля 2020 возглавляет Государственную налоговую службу. По словам главы фракции Давида Арахамии, голосование за назначение нового главы Минэкономики предварительно запланировано на 20 мая.

Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при Университете Вандербильта (США). В 2004-2007 годах работал в московском, затем в киевском представительствах компании Ernst & Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером. В 2007-2013 годах в инвестиционной компании "Тройка диалог Украина" возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанке России". С апреля 2013 года - топ-менеджер агрохолдинга Ukrlandfarming.