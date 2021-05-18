Рада уволила главу Минздрава Степанова за срыв кампании по вакцинации от коронавируса

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины уволила министра здравоохранения Максима Степанова за провал кампании по вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление во вторник большинством голосов поддержали депутаты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, инициировавший отставку Степанова и направивший ранее соответствующее представление в Раду, с парламентской трибуны упрекнул министра в неудовлетворительных темпах вакцинации и постоянном переносе сроков поставок вакцин. "Прогресс по поставкам вакцин чрезвычайно медленный. Поставлено 2,3 млн доз. Это тяжело назвать эффективной работой министра", - сказал он.

Парламентарии, недовольные работой Степанова на посту главы Минздрава, указывали, что вакцинация от COVID-19 началась в стране одной из последних в Европе - 24 февраля, а темпы кампании слишком медленные.

На освободившуюся должность главы Минздрава претендует главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, кандидатуру которого выдвинула депутатская фракция "Слуга народа". Ранее депутаты призывали Степанова написать заявление на увольнение, однако он отказался. Степанов, врач по образованию, возглавил Минздрав Украины в конце марта 2020 года. До этого он возглавлял Одесскую область.

По данным Минздрава, на Украине, численность населения которой составляет около 41,6 млн человек, один компонент вакцины от коронавируса получили 948 330 человек, два - 27 454. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

На Украине применяют разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенный в Индии препарат Covishield, CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, вакцины американской компании Pfizer и AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался.