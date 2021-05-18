Байден поддержал идею создания комиссии по расследованию штурма Капитолия

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден поддерживает идею формирования Конгрессом США специальной комиссии с целью расследования обстоятельств январского штурма Капитолия. Это подтвердила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент давно говорил, что 6 января стало темным днем для нашей страны и нашей демократии. И он, безусловно, поддерживает усилия членов Конгресса, направленные на то, чтобы сформировать двухпартийную комиссию и бросить взгляд назад, изучить произошедшее, понять, как мы до этого дошли, предотвратить подобное в будущем. Это, разумеется, инициатива, которую мы поддерживаем", - подчеркнула представитель Белого дома.

По ее словам, создание такого рода комиссий - это "роль Конгресса, как сложилось исторически". "И он [Байден] счастлив поддержать [усилия по формированию такой комиссии]", - отметила Псаки.

Как утверждала 14 мая пресс-служба спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, законодатели достигли договоренности о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию произошедших в январе беспорядков. Однако 18 мая лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти сообщил, что не может поддержать выработанное демократами законодательство, призванное увенчаться созданием комиссии. В феврале Пелоси, представляющая, как и Байден, Демократическую партию, заявила о необходимости создания такого органа для "выяснения правды о произошедшем" 6 января. Байден должен утвердить решение законодателей о формировании независимой комиссии.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов ноябрьских выборов. Победу на них одержал Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.