СБ ООН вновь не пришел к общему мнению по Ближнему Востоку

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН на четвертом за последние две недели заседании по обострению палестино-израильского конфликта не смог сформировать общую позицию. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель Китая при ООН, председательствующий в мае в Совбезе, Чжан Цзюнь в своем Twitter .

"Совет Безопасности ООН собрался в четвертый раз по кризису на оккупированных палестинских территориях. Хотя ему еще только предстоит высказаться единым голосом, позиция подавляющего большинства ясна. Я призываю всех членов объединить усилия для достижения перемирия и защиты мирных жителей", - сказал он.

Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур назвал постыдной неспособность Совета Безопасности ООН прийти к единой позиции по ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта. Как сообщали источники ТАСС, сделать этого не удается из-за возражений США.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.