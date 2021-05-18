Блинкен заявил Маасу, что США выступают против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Американский госсекретарь Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что США выступают против проекта "Северный поток - 2". Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном по итогам переговоров.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас обсудили важность трансатлантического сотрудничества для реагирования на вызовы, создаваемые Китаем и Россией, для принятия мер по содействию деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также обеспечения вывода войск из Афганистана в надлежащем порядке. Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность приверженности США сотрудничеству с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям по подрыву нашей коллективной безопасности и в этой связи указал, что США выступают против трубопровода "Северный поток - 2", - утверждал дипломат.

Блинкен в Twitter написал, что обсудил с главой МИД ФРГ "ключевые темы, представляющие взаимный интерес, включая Китай, Россию, Ближний Восток и Афганистан". "Германия - незаменимый партнер для решения общих задач", - добавил дипломат.

Ранее новостной портал Axios сообщил со ссылкой на свои источники, что вашингтонская администрация намерена отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока - 2" и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.