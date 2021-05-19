Египет требует от Ливана объяснений из-за слов главы МИД о странах Персидского залива

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Египта потребовало от посла Ливана в Каире Али аль-Халяби комментариев относительно недавних высказываний исполняющего обязанности министра иностранных дел республики Шарбеля Вахби о том, что некоторые страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, якобы поддерживали террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении МИД Египта, опубликованном вечером во вторник на его странице в Facebook.

"Сегодня вечером министерство иностранных дел обратилось к ливанскому послу в Каире Али аль-Халяби с просьбой объяснить оскорбительные заявления министра иностранных дел временного правительства Ливана Шарбеля Вахби в отношении братских арабских государств и народов Персидского залива", - подчеркивается в заявлении.

В интервью телеканалу Alhurra в понедельник Вахби дал понять, что Саудовская Аравия и некоторые страны Персидского залива, по его мнению, поддерживали террористическую группировку ИГ и привели ее в Ливан, иракские провинции Найнава и Анбар, а также в сирийскую Пальмиру. При этом он отметил позитивную роль, которую играла шиитская "Хезболлах" в сирийском конфликте и при отражении атак со стороны Израиля.

Во вторник внешнеполитические ведомства Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Бахрейна вручили ноты главам дипмиссий Ливана в этих странах, выразив протест по поводу недружественных реплик Вахби в адрес государств Персидского залива. Свое осуждение и. о. главы МИД Ливана также высказал генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах Мубарак аль-Хаджраф, призвав Вахби принести извинения странам Персидского залива и их народам.