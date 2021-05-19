Fox: военнослужащих США будут проверять по соцсетям на склонность к экстремизму

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США будет проверять страницы военнослужащих в социальных сетях на предмет их возможной склонности к экстремизму. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на внутренний документ Пентагона.

По информации телеканала, в Минобороны США готовятся запустить соответствующую программу при посредничестве частных компаний. Ожидается, что система будет непрерывно отслеживать публикации военных в социальных сетях по ключевым словам. Fox News уточняет, что разработка соответствующей программы ведется под контролем старшего советника главы Пентагона Бишопа Гаррисона.

В начале апреля министр обороны США Ллойд Остин отдал распоряжения о борьбе с экстремистскими взглядами и настроениями в рядах Вооруженных сил (ВС) США и о формировании рабочей группы, которая займется соответствующей деятельностью. По данным пресс-службы Пентагона, меморандум, подписанный Остином, предусматривает активизацию работы по выявлению потенциального рекрутирования "военнослужащих экстремистскими группировками". Кроме того, все виды ВС США теперь будут запрашивать у военнослужащих "конкретную информацию" относительно "экстремистского поведения", в том числе в прошлом.

Эти решения главы военного американского ведомства были приняты в свете незаконного вторжения в Конгресс США 6 января участников демонстраций в поддержку предыдущего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа. Впоследствии выяснилось, что среди участников вторжения в Капитолий и сочувствующих им было немало американских военнослужащих и военных ветеранов.