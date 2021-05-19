В Германии запретили деятельность в стране трех объединений, связанных с "Хезболлах"

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Власти Германии приняли решение о запрете на территории страны деятельности трех объединений, которые, как утверждается, связаны с шиитской организацией "Хезболлах". Об этом в среду сообщил представитель МВД ФРГ Стив Альтер на своей странице в Twitter.

"Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер запретил [деятельность] трех объединений, которые занимаются финансированием террористической организации "Хезболлах", - написал Альтер. "Тот, кто поддерживает терроризм, не будет в безопасности в Германии. Независимо от того, в каком обличье предстают его сторонники, они не найдут убежище в нашей стране", - подчеркнул представитель МВД ФРГ.

Запрет, как пишет газета Bild, вступил в силу в среду утром, после того как полиция провела обыски в восьми федеральных землях. Объединения "Немецкая ливанская семья", "Люди для людей" и "Дай мир", по информации издания, под видом пожертвований занимались сбором денежных средств с целью их дальнейшей передачи шиитской организации "Хезболлах".

В апреле прошлого года МВД Германии запретило деятельность шиитской организации "Хезболлах" на территории страны. Ранее в ФРГ действовал запрет лишь военизированного крыла "Хезболлах". Политическая деятельность организации не попадала под какие-либо санкции.

В 2013 году Европейский союз включил военизированное крыло "Хезболлах" в список террористических организаций, террористами организацию также признают в США и Канаде.