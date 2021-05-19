И.о. главы МИД Ливана ушел с поста после недружественных реплик в адрес Саудовской Аравии

БЕЙРУТ, 19 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахби покинул в среду свой пост после недружественных реплик в адрес Саудовской Аравии. Как сообщил новостной портал Lebanon 24, Вахби встретился в президентском дворце с главой государства Мишелем Ауном и вручил ему заявление о сложении с себя полномочий.

Во вторник саудовский МИД вручил ноту послу Ливана в Эр-Рияде, в которой был выражен протест по поводу оскорбительных высказываний Вахби, прозвучавших в эфире телеканала Alhurra. В ноте отмечалось, что подобные заявления "не соответствуют элементарным дипломатическим нормам и историческим отношениям между двумя братскими народами".

В интервью телеканалу в понедельник Вахби намекнул, что Саудовская Аравия и некоторые страны Персидского залива якобы поддерживали террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "привели террористов в иракские провинции Найнава и Анбар, сирийскую Пальмиру и Ливан".

Во вторник канцелярия президента республики выступила с заявлением, в котором отметила, что мнение и.о. министра "не является выражением официальной позиции Ливана по отношению к Саудовской Аравии и другим дружественным государствам в Персидском заливе". Позднее и.о. главы МИД Ливана принес в Twitter официальные извинения Саудовской Аравии, назвав ее "королевством добра и примирения".

Вахби был назначен на пост главы МИД Ливана 3 августа 2020 года спустя день после ухода в отставку своего предшественника Насифа Хитти. 10 августа того же года кабинет во главе с премьер-министром Хасаном Диабом ушел в отставку после трагедии, вызванной взрывом в морском порту Бейрута.