Нетаньяху заявил, что Израиль пытается положить конец боевым действиям в Газе

ТАСС, 19 мая. Израиль предпринимает попытки положить конец боевым действиям в секторе Газа. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Израиль пытается достичь состояния сдерживания [контролирующей Газу палестинской группировки] ХАМАС и тем самым положить конец боевым действиям", - приводит слова премьера газета Times of Israel.

Вместе с тем, по словам Нетаньяху, его страна не исключает и "другие варианты" развития событий.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 239, из них 219 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.