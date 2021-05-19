Глава ПАСЕ надеется вскоре посетить Санкт-Петербург для встречи с российскими коллегами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс надеется в ближайшем будущем посетить Санкт-Петербург для встречи с российскими коллегами. Об этом он заявил в среду во время пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"Мне очень хотелось бы лично приехать в Санкт-Петербург. Это город, который я хорошо знаю и который люблю", - сказал он, выступая в онлайн-формате. "Очень надеюсь, что в будущем у нас будет возможность повстречаться лично", - сказал Дамс, обращаясь к заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву.

"Я с огромным интересом слушал выступление Дмитрия Медведева, - отметил председатель ПАСЕ. - Он как всегда открыл много тем для обсуждения, включая искусственный интеллект и экологию, цифровизацию здравоохранения, юридические аспекты". "Заверяю вас, что мы будем работать над этими вопросами и в этих направлениях", - сказал Дамс, поблагодарив за возможность изложить позицию ПАСЕ по рассматриваемым на этом форуме вопросам.