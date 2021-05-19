В Белоруссии возбудили уголовные дела из-за угрозы убийством генпрокурору

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры Белоруссии возбудило уголовные дела в связи с угрозой убийством генпрокурору Андрею Шведу и его оскорблением. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Генпрокуратурой республики.

"В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет по обнаружению деструктивной и недостоверной информации, оскорблений и угроз в адрес работников правоохранительных и иных государственных органов генеральная прокуратура выявила публикации об угрозе убийством в отношении генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа и его публичном оскорблении как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей. По данным фактам управление собственной безопасности генеральной прокуратуры возбудило уголовные дела", - отметили в Генпрокуратуре.