СМИ: Белград отозвал посла из Варшавы за срыв визита главы МИД Сербии в Польшу

БЕЛГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Никола Селакович срочно отозвал сербского посла в Польше Николу Журоваца, в результате действий которого был сорван визит министра иностранных дел Сербии в Варшаву. Об этом сообщило в среду издание Blic.

Сообщается, что причиной отзыва стало подписание сербским дипломатом письма в поддержку ЛГБТ в Польше, которое поддержали 40 послов из разных стран. При этом посол Журовац не оповестил о своих действиях министерство иностранных дел в Белграде.

"Журовац подписал письмо за день до визита министра Селаковича в Польшу. Это вызвало негативную реакцию польской консервативной власти, особенно учитывая тот факт, что другие страны региона, например Венгрия, Румыния и Болгария, это письмо не подписали. В результате был отменен визит министра иностранных дел Сербии в Польшу, который должен был состояться сегодня и завтра", - цитирует газета дипломатический источник.

Во избежание повторения подобных скандалов МИД Сербии напомнил всем своим диппредставительствам о необходимости оповещать Белград и не подписывать коллективных документов без согласия министерства, пишет "Блиц".

Вопрос возвращения посла в Варшаву будет решаться на предстоящем заседании правительства Сербии.