Иск Гамачека к СМИ за клевету о несостоявшейся поездке в Россию поступил в полицию

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии ранее сообщал, что также намерен потребовать от издателя "Списка" выплаты около €400 тыс. в качестве компенсации

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Прокуратура района Прага-5 направила заявление первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека с требованием привлечь двух журналистов и редакцию сетевого издания "Список" к уголовной ответственности за клевету и распространение лжи Национальному центру борьбы с организованной преступностью (НЦБОП, входит в структуру полиции) для расследования обстоятельств дела. Об этом сообщила в среду журналистам представитель прокуратуры Гана Врбова. "Заявление [о возбуждении уголовного дела] было получено прокуратурой района Прага-5 и передано полиции для дальнейшего расследования", - отметила Врбова. Требования Гамачека 14 мая Гамачек направил в прокуратуру заявление, в котором обвинил в совершении уголовного преступления авторов появившейся 4 мая публикации в "Списке".

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В ней со ссылкой на осведомленный источник утверждалось, что первый вице-премьер планировал посетить 19 апреля Россию, чтобы договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в обмен на получение республикой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге. Первый вице-премьер намерен также потребовать от издателя "Списка" выплаты 10 млн крон (около €400 тыс.) в качестве компенсации. Гамачек категорически отвергает подозрения в его адрес, озвученные в материале издания. Он связывает публикацию с предстоящими 8-9 октября парламентскими выборами в Чехии и намерением политических противников навредить Чешской социал-демократической партии, которую возглавляет. Несостоявшаяся поездка Гамачек ранее сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора, а также посла Чехии в Москве". По словам вице-премьера, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности республики и ее отношений с РФ.

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