Иск Гамачека к СМИ за клевету о несостоявшейся поездке в Россию поступил в полицию

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Прокуратура района Прага-5 направила заявление первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека с требованием привлечь двух журналистов и редакцию сетевого издания "Список" к уголовной ответственности за клевету и распространение лжи Национальному центру борьбы с организованной преступностью (НЦБОП, входит в структуру полиции) для расследования обстоятельств дела. Об этом сообщила в среду журналистам представитель прокуратуры Гана Врбова.
"Заявление [о возбуждении уголовного дела] было получено прокуратурой района Прага-5 и передано полиции для дальнейшего расследования", - отметила Врбова.
Требования Гамачека
14 мая Гамачек направил в прокуратуру заявление, в котором обвинил в совершении уголовного преступления авторов появившейся 4 мая публикации в "Списке".
В ней со ссылкой на осведомленный источник утверждалось, что первый вице-премьер планировал посетить 19 апреля Россию, чтобы договориться "замять" скандал со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток Чехии) в обмен на получение республикой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге.
Первый вице-премьер намерен также потребовать от издателя "Списка" выплаты 10 млн крон (около €400 тыс.) в качестве компенсации. Гамачек категорически отвергает подозрения в его адрес, озвученные в материале издания. Он связывает публикацию с предстоящими 8-9 октября парламентскими выборами в Чехии и намерением политических противников навредить Чешской социал-демократической партии, которую возглавляет.
Несостоявшаяся поездка
Гамачек ранее сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч "с участием руководителей [чешских] служб безопасности, генерального прокурора, а также посла Чехии в Москве". По словам вице-премьера, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности республики и ее отношений с РФ.
Резкое ухудшение российско-чешских отношений произошло после того, как власти Чехии 17 апреля выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента в деревне Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы. В розыск были объявлены Руслан Боширов и Александр Петров. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.
МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.