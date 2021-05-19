Главы МИД ОДКБ призвали начать переговоры по "уравнению безопасности" между РФ и США

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призывают начать переговоры по созданию нового "уравнения безопасности" между РФ и США, которое должно будет включать ядерные и неядерные вооружения. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении министров иностранных дел стран - участниц ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Государства - члены ОДКБ рассматривают ДСНВ как важнейший элемент современной архитектуры контроля над вооружениями, международной безопасности и стабильности, в основе которой лежат принципы равноправия, взаимного учета интересов и неделимой безопасности, и выступают в пользу запуска предметного диалога между Россией и США по выработке нового "уравнения безопасности", включающего все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи", - констатировали министры.

В заявлении говорится, что участники ОДКБ приветствуют продление ДСНВ и считают, что это может стать основой для будущего диалога по контролю над вооружениями, который в перспективе, возможно, примет многосторонний характер. Кроме того, отмечается, сохранение договора повышает транспарентность и предсказуемость в российско-американских отношениях и способствует укреплению международной безопасности.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля текущего года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.