Главы МИД нескольких стран впервые с начала пандемии приедут на встречу ГА ООН 20 мая

ООН, 19 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел нескольких государств впервые с начала пандемии лично приедут в ООН для участия в заседании Генассамблеи по Палестине и Израилю, которое пройдет 20 мая. Об этом сообщил в среду представитель председателя Генассамблеи Брендан Варма.

"Мы ожидаем личного участия представителей ряда стран на министерском уровне", - отметил он. Варма уточнил, что это будет первый раз с начала пандемии, когда в ООН лично приедут высокопоставленные лица.

Он не уточнил, представители каких именно стран будут участвовать в заседании. По данным источников ТАСС, в ООН приедут министры региональных государств, включая Турцию, Египет, Иорданию и Пакистан.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.