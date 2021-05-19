Пашинян и Путин обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы армянского кабмина.

"Сегодня состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и президента Российской Федерации Владимира Путина. Никол Пашинян представил нынешнюю ситуацию на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Республики Армения", - говорится в сообщении.

Пашинян поблагодарил Путина за предпринимаемые Россией усилия, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе. "Собеседники сошлись во мнении вокруг путей разрешения ситуации", - указали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора выразили настрой на то, чтобы урегулирование на границе Армении и Азербайджана велось дипломатическими методами.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. Вечером того же дня Пашинян собрал заседание Совбеза республики, где назвал произошедшие события посягательством на территорию страны. По его словам, азербайджанские вооруженные силы пересекли границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 км. Стороны несколько раз за эти дни проводили переговоры для урегулирования ситуации. Последний раунд прошел 16 мая при посредничестве России.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями.