США дали понять, что не поддержат французский проект резолюции по ситуации в Газе

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Миссия США при ООН не выразила в среду готовность поддержать переданный Францией в Совет Безопасности этой международной организации проект резолюции, призывающий к прекращению огня в секторе Газа. По словам представителя американской миссии, как сообщило агентство Reuters , США предпринимают собственные меры для прекращения насилия между Израилем и палестинскими боевиками. Этот ответ, как отметило агентство, представитель миссии США дал на заданный ему вопрос об отношении Вашингтона к предложенному Францией проекту резолюции.

"Мы четко и последовательно [указывали], что мы сфокусированы на предпринимаемых дипломатических усилиях по прекращению насилия и что мы не поддержим действия, которые, по нашему мнению, подрывают усилия по деэскалации", - заявил американский представитель.

В среду официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в ходе брифинга по итогам заседания Совета министров сообщил, что Франция передала в Совет Безопасности ООН проект резолюции в связи с обострением ситуации в секторе Газа.

"Мы передали документ в Совет Безопасности ООН, поскольку ситуация вызывает беспокойство. Происходит опасная эскалация напряженности", - сказал он. По словам Атталя, "никто не хочет, чтобы эскалация продолжалась, учитывая, какие последствия это может иметь для мирного населения". "Мы требуем установления режима прекращения огня", - отметил он. "В этом заключаются главные требования, которые Франция обозначила в проекте резолюции", - подчеркнул Атталь.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 12 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 250.

Во вторник Совбез ООН на четвертом за две недели заседании не смог сформировать общую позицию по арабо-израильскому конфликту. Как сообщали источники ТАСС, сделать этого не удается из-за возражений США.