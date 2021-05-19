СМИ: Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС до 21 мая

ТАСС, 19 мая. Израиль не согласится на перемирие с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС до 21 мая. С таким утверждением выступил в среду Channel 12.

Согласно сообщению канала, "израильские силовики и политики сходятся во мнении о том, что перемирия [с ХАМАС] не будет до пятницы", 21 мая.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в Газе, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.