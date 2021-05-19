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Палестино-израильский конфликт

Аббас указал Гутерришу на важность доступа гумпомощи в сектор Газа

Президент Палестины также поблагодарил генсека ООН за усилия, предпринятые организацией, по прекращению эскалации, передает агентство WAFA со ссылкой на канцелярию палестинского лидера

КАИР, 19 мая. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас провел в среду телефонную беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по ситуации на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство WAFA со ссылкой на канцелярию палестинского лидера, в ходе разговора Аббас, в частности, указал генсеку на важность обеспечения доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, подвергающийся с 10 мая обстрелам со стороны Израиля.

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"Президент поблагодарил генсека ООН за усилия, предпринятые всемирной организацией, по прекращению эскалации со стороны Израиля против палестинского народа, подчеркнув необходимость срочного обеспечения [доступа] гуманитарной помощи <...> на палестинские территории, которые подвергаются ужасной агрессии", - указано в сообщении.

Помимо этого, глава государства отметил важность "немедленного прекращения жестоких атак Израиля на палестинский народ в секторе Газа, которые привели к жертвам и катастрофическим разрушениям". Кроме того, как указал Аббас, Израиль "должен понести ответственность за нападения на палестинцев в Восточном Иерусалиме, а также <...> за попытки захватить дома палестинцев в квартале Шейх-Джаррах".

В свою очередь Гутерриш, как информирует WAFA, подчеркнул, что в настоящий момент "ООН прилагает удвоенные усилия для достижения немедленного прекращения огня [в регионе]", в частности сотрудничая с ближневосточным "квартетом" (Россия, США, ООН, Евросоюз) с целью "создания политических перспектив, которые приведут к всеобъемлющему и справедливому миру в соответствии с международным правом".

Ранее сообщалось, что 20 мая состоится пленарное заседание в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное палестино-израильскому конфликту.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 - в секторе Газа, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудГутерриш, Антониу
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