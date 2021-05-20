В США заявили, что не станут публично излагать детальную стратегию в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не станут публично в деталях излагать выбранную ими стратегию взаимодействия с КНДР и намерены оставить себе максимальное пространство для маневра. Об этом заявил в среду журналистам представитель американской администрации высокого ранга.

"Я думаю, что мы вряд ли станем публично излагать нашу дипломатическую стратегию в деталях. Я думаю, что мы попытаемся сделать следующее: мы обрисуем наш подход в целом: сначала <...> мы сделаем это в частном порядке и осторожно с нашими союзниками, а впоследствии - с ключевыми заинтересованными группами и людьми на Капитолийском холме. Это будут наши общие параметры того, как мы собираемся взаимодействовать, а также в целом картина того, чего мы хотели бы достичь", - сказал он на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящей встрече президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с американским лидером Джо Байденом.

"Я думаю, что задача в этом случае - понять, что этот процесс, вероятно, будет трудным, и дать себе максимум гибкости", - отметил ведущий брифинга. По его словам, американская сторона намерена "обсудить с южнокорейскими коллегами пути дальнейших действий". "Мы не станем излагать в точности нашу дипломатическую стратегию здесь и сейчас, <...> мы попытались разработать ее таким образом, чтобы они была гибкой", - подчеркнул представитель администрации.

"Мы понимаем, где возникали затруднения в <...> усилиях, которые были в прошлом, и мы нацелены на то, чтобы попытаться научиться на примере этих предыдущих усилий и создать для себя наилучшие возможности для дипломатического успеха", - добавил он.

Визит президента Республики Корея в США продлится с 19 по 22 мая. Первая личная встреча южнокорейского лидера с Байденом состоится в Белом доме 21 мая, после чего участники саммита выступят на совместной пресс-конференции.

Как сообщила 30 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Соединенные Штаты выработали новый подход к КНДР, отказавшись от идей "стратегического терпения" и заключения "грандиозной сделки" с Пхеньяном, которыми оперировали предыдущие американские правительства. Ранее администрация Байдена сигнализировала, по сути, о том, что не планирует делать ставку на прямой двусторонний диалог с КНДР ради денуклеаризации Корейского полуострова. Белый дом предупредил в январе, что собирается, помимо прочего, проводить курс на сдерживание Пхеньяна.