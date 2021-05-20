Зеленский сообщил о начале контактов офисов президентов Украины и РФ по встрече с Путиным

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его офис начал переговоры с российской стороной по вопросу организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ [об организации такой встречи]", - сказал он в четверг на пресс-конференции по случаю второй годовщины работы в должности главы государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что контакты между двумя странами ведутся, однако, по его словам, "процесс идет непросто", а наброски тем для обсуждения "скорее концептуальные, а не предметные".

В апреле Зеленский предлагал российскому коллеге провести встречу "в любой точке Донбасса", на которой обсудить вопрос конфликта на востоке страны.

Президент РФ 22 апреля, комментируя предложение Зеленского, отметил, что, если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование в Донбассе, а потом уже обсуждать эти вопросы с любой третьей страной, включая Россию. При этом Путин добавил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если речь идет о развитии двусторонних отношений. Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а выступает посредником на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.