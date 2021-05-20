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Парламент Украины принял в первом чтении закон о "десоветизации" законодательства

Законопроект предусматривает отмену более тысячи законодательных актов, принятых в советские годы

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины принял в четверг в первом чтении проект закона о "десоветизации" законодательства страны, который предусматривает отмену более тысячи законодательных актов, принятых в советские годы и не применяющихся сейчас. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Верховной рады.

"Верховная рада признала в первом чтении законопроект о десоветизации законодательства Украины № 4284", - говорится в сообщении.

Законопроект о "десоветизации" украинского законодательства предложил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Его суть, по замыслу автора, заключается в том, чтобы вывести из правового поля более тысячи законодательных актов, которые в настоящее время не применяются. В законопроекте также предлагается кабинету министров Украины провести работу по отмене других таких же законодательных актов, которые не отменены.

По подсчетам Стефанчука, в целом на Украине не применяются более 7 тыс. подзаконных актов, которые не формально отменены.

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