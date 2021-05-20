СМИ: Нетаньяху обсудит с кабмином Израиля прекращение огня в Газе

ТАСС, 20 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил в четверг на 19:00 по местному времени (совпадает с мск) заседание кабинета министров для обсуждения вопросов безопасности. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

По информации телеканала, в ходе совещание будет обсуждаться целесообразность продолжения операции в секторе Газа и возможность прекращения огня.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. По последним данным, с палестинской стороны погибли более 250 человек, с израильской - не менее 12.