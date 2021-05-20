Вашингтон вводит санкции против двух лидеров хуситов

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции против двух лидеров движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг, передает агентство Reuters.

По его утверждению, хуситы своими действиями подвергли риску более миллиона человек в провинции Мариб. Линдеркинг также призвал к открытию всех портов и аэропортов в Йемене. По его словам, Иран якобы не демонстрирует позитивной роли в урегулировании йеменского конфликта.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.