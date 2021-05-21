В США заявили о готовности к сотрудничеству ради поддержания мира на Ближнем Востоке

ООН, 21 мая. /ТАСС/. США готовы сотрудничать на международном уровне ради поддержания мира на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделала в четверг, выступая перед журналистами, постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Сейчас необходимо сконцентрироваться на том, чтобы достичь более ощутимого прогресса на пути к устойчивому миру. Мы должны работать вместе, чтобы решить острые гуманитарные проблемы, которые особенно и в значительной мере наблюдаются в секторе Газа", - указала она.

По ее словам, усилия США направлены на то, чтобы осуществлять работу в "многостороннем, дипломатическом и стратегическом" ключе. "Мы привержены тому, чтобы в долгосрочной перспективе работать с другими членами международного сообщества ради того, чтобы обеспечить условия для стабильного и устойчивого мира", - указала постпред США при всемирной организации.

Президент США Джо Байден ранее отметил, что Соединенные Штаты привержены работе с ООН и другими международными игроками в плане предоставления гуманитарной помощи населению сектора Газа и восстановления анклава. Глава американской администрации при этом подчеркнул, что США будут "реализовывать эти усилия в тесной координации с палестинскими властями, не с ХАМАС, при этом не позволяя ХАМАС восстановить их военный арсенал".

Режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа вступил в силу в пятницу в 02:00 мск.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.