CNN заявила, что Минюст США при Трампе получил сведения о переписке ее журналиста

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции при администрации экс-президента США Дональда Трампа тайно получило доступ к данным телефонных разговоров и электронной переписки журналистки телекомпании CNN. Об этом сообщается в четверг на ее сайте.

По информации телекомпании, уведомление от Минюста о том, что сведения были переданы прежней вашингтонской администрации, журналист CNN Барбара Старр получила 13 мая. Ей, в частности, сообщили, что речь идет о данных телефонных разговоров и электронной переписки за период с 1 июня по 31 июля 2017 года - в первый год администрации Трампа. Эти данные были через суд запрошены администрацией экс-президента в прошлом году.

CNN, по традиции более лояльно относящаяся к представителям Демократической партии, не располагает данными о том, кто именно в администрации республиканца Трампа был инициатором получения сведений о корреспонденте. Также не известно, с какой целью были изъяты эти данные. Представитель Минюста указал телекомпании, что Старр не была объектом какого-либо расследования, предположительно проводившегося во время нахождения Трампа у власти.

В начале мая стало известно, что Минюст США при Трампе получил данные о телефонных звонках за период с 15 апреля по 31 июля 2017 года трех журналистов газеты The Washington Post, писавших статьи о приписываемом России вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Эти данные включали сведения о том, кому и когда совершались звонки, а также сколько продолжались беседы. Содержание разговоров в подобных документах не приводится.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.