Главы Минобороны США и Израиля отметили важность защиты еврейского государства от ракет

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц подчеркнули в телефонном разговоре важность сохранения у израильской армии средств защиты от ракет. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-секретаря Пентагона.

"Министр Остин приветствовал решение кабинета министров Израиля согласиться на прекращение огня, - говорится в сообщении. - Он разделяет надежду министра Ганца на полное восстановление спокойствия. Обе стороны согласились, что это важно, чтобы Израиль сохранял способности для защиты от ракет".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты окажут помощь Израилю в восстановлении системы ПВО "Железный купол".

В пятницу в 02:00 по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. Согласно последним данным Минздрава сектора, число погибших в Газе палестинцев достигло 232, 1 900 человек получили ранения. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.