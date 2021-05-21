Глава MI-5 обвинил Facebook в предоставлении "свободного доступа" террористам в соцсети

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Глава британской контрразведки MI-5 Кен Маккаллум впервые подверг резкой критике руководство Facebook, которое, по сути дела, предоставляет "свободный доступ" террористам в свои социальные сети. Об этом он заявил в связи с решением Facebook ввести сквозное шифрование, сообщает в пятницу газета The Times.

Реализация подобных планов заблокирует, по его словам, сотни контртеррористических расследований, проводимых спецслужбой. "Решения, принятые в залах заседаний в Калифорнии, столь же важны для нашей способности выполнять свою работу, как и решения, принятые в Афганистане или Сирии", - отметил Маккаллум. Планы Цукерберга по обеспечению конфиденциальности для Messenger и Instagram означают, что террористы могут отправлять незаконные материалы и планировать нападения втайне, за пределами возможностей отслеживания правоохранительными органами, сказал он.

Маккаллум подчеркнул, что согласен с Цукербергом в том, что конфиденциальность важна, однако указал, что в данном случае "наша работа состоит в том, чтобы иметь дело с одним случаем на миллион". "Если у вас есть по умолчанию сквозное шифрование, которое невозможно раскрыть, вы фактически представляете свободный доступ отщепенцам - террористам или лицам, которые организуют сексуальное насилие над детьми в интернете, - одним из самых отъявленных в нашем обществе - бесплатный пропуск, когда они знают, что никто не может видеть, что они делают <...>", - заявил глава MI-5.

Британская полиция и контрразведка "никоим образом не стремятся к созданию какой-либо системы тотального надзора", однако нуждаются в соответствующем доступе, чтобы не дать террористам создать бомбы и радикализировать других, добавил Маккаллум.