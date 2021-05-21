Еще одну сотрудницу портала tut.by вызвали на допрос в Белоруссии

МИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудницу белорусского новостного портала tut.by Адарью Гуштын вызвали в пятницу в Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии на допрос. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Еще одного сотрудника tut.by вызвали в ДФР. Прямо сейчас оперативники будут допрашивать журналиста Адарью Гуштын, которая свидетель по уголовному делу в отношении топ-менеджеров компании, так было указано в повестке", - говорится в сообщении со ссылкой на редакцию портала.

В настоящее время в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома и СИЗО КГБ находятся 12 сотрудников ООО "Тут бай медиа", судьба еще одного неизвестна. В частности, в СИЗО КГБ после задержания доставлены главный бухгалтер ООО "Тут бай медиа" Анжела Ассад, гендиректор hoster.by Сергей Повалишев и директор стартапа RocketData Дарья Данилова (проекты, связанные с tut.by). Под домашним арестом находится вдова основателя tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская, неизвестно местонахождение заместителя директора Александра Дайнеко.

Ранее также сообщалось, что в квартире Адарьи Гуштын и ее мужа, главного редактора белорусской газеты "Наша Нива" Егора Мартиновича был обыск, изъята техника.

Во вторник ДФР КГК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Тут бай медиа" по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов и сборов. На основании уведомления Генеральной прокуратуры министерство информации республики приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям. В центральном офисе компании, а также в ее региональных представительствах прошли обыски. С осуждением действий белорусских властей в отношении портала выступили представительство ЕС в республике, посольство США и МИД Великобритании.

В конце прошлого года Экономический суд Минска лишил портал tut.by статуса средства массовой информации, удовлетворив соответствующее ходатайство Министерства информации Белоруссии. Тогда в редакции tut.by заявили, что портал продолжит работать как интернет-ресурс.