Власти Тайваня обратились к США за содействием в получении вакцин от коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 мая. /ТАСС/. Власти Тайваня обратились к США за содействием в скорейшем получении вакцин от коронавируса на фоне вспышки заболеваемости на острове. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RTHK со ссылкой на главу тайваньского ведомства по вопросам здравоохранения Чэнь Шичжуна. Он затронул эту тему в ходе состоявшейся видеконференции со своим американским коллегой Хавьером Бесеррой.

"Соединенные Штаты поддерживают Тайвань в вопросе получения доступа к вакцинам, его вклад в безопасность здоровья, а также восстановление статуса наблюдателя во Всемирной организации здравоохранения", - написал Бесерра после беседы в Twitter. Тайбэй не принимает участия в мероприятиях по линии ВОЗ из-за противодействия Пекина.

В настоящее время на острове, который с 1949 года управляется собственной администрацией, но считается провинцией Китая, отмечена самая сильная с начала пандемии вспышка коронавируса. За последние сутки выявлено 312 новых локальных случаев заболевания (суточный прирост 9%).

По словам местных властей, ситуация усугубляется нехваткой антиковидных вакцин. Так, в настоящее время на острове с населением 23 млн жителей имеется лишь 700 тыс. доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

Тайвань также заказал вакцину производства американской компании Moderna и добивается, чтобы ее первая партия смогла поступить до конца мая. Тайваньские ученые разрабатывают и собственные вакцины, однако первый препарат, как заявляла глава администрации острова Цай Инвэнь, будет готов не раньше конца июля.