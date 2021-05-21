Более 20 депутатов Рады обратились к суду Киева с предложением взять на поруки Медведчука

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) обратились с предложением взять на поруки главу политического совета партии Виктора Медведчука, в отношении которого ранее была принята мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по делу о государственной измене. Соответствующее ходатайство подано в пятницу в ходе рассмотрения Киевским апелляционный судом жалоб на арест оппозиционера.

"У нас в зале 26 народных депутатов, которые подписались под ходатайством", - заявил на заседании сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ Юрий Бойко, подчеркнув, что все они "полностью осознают ответственность". "Мы сделали правильно, потому что наш коллега, народный депутат Медведчук, мы уверены, будет своевременно посещать органы следствия и будет работать со следствием так, как положено по закону", - заявил Бойко.