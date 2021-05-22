Глава Генштаба: Франция не должна позволить вовлечь себя в конфронтацию между США и КНР

ПАРИЖ, 22 мая. /ТАСС/. Франция не должна позволить вовлечь себя в конфронтацию между США и Китаем, республике необходимо занять сбалансированную позицию. Такое мнение выразил Начальник главного штаба ВС Франции генерал Франсуа Лекуантр в интервью газете Le Figaro, опубликованном в субботу.

"Мы движемся к реорганизации мирового порядка, который будет выстраиваться вокруг конкуренции между США и Китаем. В этой реорганизации все страны мира будут вынуждены выбирать свою сторону, - отметил он. - Несмотря на то, что мы не ставим под сомнение наши отношения с Соединенными Штатами <...>, мы не должны втягиваться в бессмысленную конфронтацию, которая может возникнуть между Китаем и США". По мнению Лекуантра, Франция и другие страны Европы "должны найти сбалансированную позицию с опорой на стратегических партнеров".

По мнению генерала, в настоящее время Россия и Китай представляют для Франции опасных конкурентов в подводной и космической сферах. "Нам необходимо найти способы договариваться, - отметил он. - Но сегодня мы находимся на стадии отказа от такого регулирования. Это противостояние опасно".

Лекуантр утверждал, что "Москва пытается ослабить [французскую] демократическую модель, действуя в области цифровых технологий", и эта угроза касается как национальной территории, так и регионов, где у Франции есть собственные интересы. "Сегодня присутствие России, Турции или Китая в Африке вызывает тревогу", - считает он.

Риски конфликтов

Лекуантр также выразил мнение, что риск конфликтов возрастет к 2030 году. "Напряженность будет серьезнее, - отметил генерал. - В конце холодной войны некоторые наивно верили <...>, что крупных конфликтов больше не будет". Однако, по мнению военного, уже тогда "были признаки внутреннего недовольства в некоторых развивающихся странах, и в особенности в государствах арабского мира". По его словам, "недовольство выражалось и против западного мира, который воспринимался гегемоном".

"Мы видели последствия всего этого в начале 2000-х годов, а затем произошли и теракты во Франции, - продолжил он. - Мы еще долго будем это испытывать. Террористическая угроза очень ощутима для общества". Кроме того, по мнению Лекуантра, существуют "региональные силы, которые придерживаются крайнего национализма". "К этому добавляются проблемы в Африке, связанные с демографией, изменением климата или трудности демократических режимов", - добавил он.

По его мнению, "нет никаких оснований думать, что эта нестабильность прекратится через десять-двадцать лет".