В Сомали начались переговоры о выборах

ПРЕТОРИЯ, 22 мая. /ТАСС/. Переговоры между федеральным правительством Сомали и лидерами регионов об условиях проведения всеобщих и президентских выборов возобновились в субботу в столице страны Могадишо после почти 4-месячного перерыва. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

"Нынешнее заседание является ключевым элементом в электоральном процессе, - цитирует электронное издание слова бывшего премьер-министра Сомали Омара Абдирашида Али Шермарке, который участвовал в подготовке консультаций. - Есть надежда, что на сей раз стороны продемонстрируют политическую волю и смогут достичь компромисса по всем сохраняющимся разногласиям". На заседании, которое проходит под председательством премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле, присутствуют руководители пяти штатов страны, мэр столицы, отсутствует только лидер штата Сомалиленд, объявившего в одностороннем порядке о своем суверенитете.

В свою очередь, портал Garowe передал, что в повестке дня встречи стоят семь пунктов. Главный из них - состав избирательной комиссии. Именно разногласия по персональным членам избиркома привели к приостановке переговоров в минувшем феврале. Стороны обсудят график подготовки и проведения парламентских выборов, а также должны назвать дату начала голосования. Отдельно стоит вопрос о проведении выборов в Сомалиленде, который признается мировым сообществом частью Сомали.

Преодоление кризиса

Решение о возобновлении переговоров о выборах стало результатом компромисса оппозиции и федеральных властей Сомали. Оно последовало после того, как парламент Сомали 1 мая аннулировал собственное решение от 12 апреля о продлении на два года срока полномочий президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда. В соответствии с конституцией, его мандат на посту главы государства закончился 8 февраля текущего года. Одновременно депутаты отменили и другое свое решение - провести в ближайшие два года избирательную реформу.

Работа парламента проходила в условиях, когда в Могадишо 25 апреля с боями вступили отряды мятежников из числа оппозиционных военных. Они требовали немедленного проведения парламентских и президентских выборов, которые должны были пройти в минувшем феврале. Власти пошли на соглашение с оппозицией и президент Мохамед поручил премьер-министру Сомали Мохамеду Хусейну Робле возобновить переговорный процесс с лидерами регионов по скорейшему проведению в стране парламентских и президентских выборов. При этом глава государства указал, что основой для консультаций является принятое 17 сентября 2020 года соглашение, которое определяет формулу и принципы проведения выборов. На премьера также была возложена ответственность за обеспечение всего переговорного процесса.

Сейчас стороны собрались в Могадишо для согласования всех деталей предстоящих выборов. В Сомали действует особая система выборов депутатов федерального парламента и главы государства. На первом этапе старейшины существующих в Сомали общин назначают 27 775 делегатов, которые затем выбирают 275 членов нижней палаты парламента. В свою очередь, региональные парламенты назначают 54 сенаторов, которые заседают в верхней палате. Президент избирается всем составом парламента.