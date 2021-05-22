Премьер-министр Ливана призвал президента не препятствовать созданию правительства

БЕЙРУТ, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Саад Харири выступил в субботу с речью в парламенте Ливана, в ходе которой обвинил главу государства в нарушении конституции. "Я призываю президента республики Мишеля Ауна прекратить сражаться с ветряными мельницами и открыть дорогу новому правительству для получения вотума доверия в стенах палаты депутатов", - заявил премьер, речь которого транслировал телеканал Al Jadeed.

Как считает премьер, глава государства "должен утвердить состав правительства и не препятствовать его формированию". При этом Харири отверг все попытки людей из окружения президента навязать ему министров. "Я возглавлю кабинет, который будет проводить реформы и выведет Ливан из кризиса, но не правительство, скроенное командой президента", - сказал он.

Разногласия по составу будущего кабинета между премьером Харири и президентом Ауном являются причиной сохраняющегося в Ливане политического вакуума.

Лидеру суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Сааду Харири, назначенному 22 октября прошлого года премьер-министром, не удается добиться утверждения состава нового кабинета от президента республики Мишеля Ауна, который требует предоставления своим сторонникам не менее трети министерских мест. Глава республики настаивает на том, что ему как гаранту конституции принадлежит право назначения министров от христианских общин.

В пятницу законодатели заслушали текст президентского послания парламенту, в котором на премьера Харири возлагается "ответственность за задержку с созданием кабинета, способного договориться о финансовой помощи Ливану с международными спонсорами". В своем послании президент Аун утверждал, что "премьер-министр игнорирует конституционные сроки, отведенные для создания правительства, что усиливает страдания граждан из-за кризисной ситуации".

Политический вакуум усугубляет социально-экономический кризис. По данным Всемирного банка, за чертой бедности сейчас оказалось более 60% населения Ливана.