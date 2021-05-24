ВС США: РФ и КНР могут выиграть от снижения американского присутствия на Ближнем Востоке

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Пересмотр военного присутствия США на Ближнем Востоке может открыть в регионе возможности для Китая и России. Такую оценку главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерала Кеннета Фрэнклина Маккензи приводит в воскресенье агентство Associated Press (AP).

"Ближний Восток в широком смысле является зоной соперничества великих держав. И я считаю, что по мере пересмотра нашего присутствия в регионе Россия и Китай будут тщательно следить за появлением пустот, которые они могли бы использовать", - указал Маккензи в интервью AP и телеканалу ABC.

"Думаю, они видят, что Соединенные Штаты изменяют свое военное присутствие для того, чтобы присматривать за другими частями мира, и они чувствуют, что это может открыть новые возможности", - констатирует генерал. Глава СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, Центральная Азия и некоторые регионы Южной Азии, считает, что пересмотр политики Вашингтона может открыть для Москвы и Пекина перспективы в вопросе продажи вооружений. Однако уверенности в этом, по его словам, нет.

"Думаю, мы будем играть с умом <...> чтобы воспользоваться тем, чем уже располагаем", - отметил Маккензи, подчеркнув, что ВС США по-прежнему сохранят в том или ином виде свое присутствие в регионе. По его словам, ближневосточные государства начнут поиск альтернатив лишь в случае полного отказа в поддержке со стороны Соединенных Штатов, которые являются для них "приоритетным партнером".

Агентство констатирует, что в течение нескольких месяцев с начала работы администрации действующего американского лидера Джо Байдена США приступили к пересмотру дислокации своих войск за рубежом, что, в частности, обернулось решением полностью вывести войска из Афганистана к 11 сентября текущего года. AP также напоминает, что администрация Байдена прекратила поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене и приступила к выводу части американских сил и вооружений из зоны Персидского залива. В то же время, указывает агентство, Вашингтон сосредоточил основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.