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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

FT: ЕС может признать небезопасным воздушное пространство Белоруссии

По информации издания, среди возможных санкций Брюсселя также рассматривается запрет самолетам белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС, расширение запретов на въезд в Евросоюз и заморозку активов
© AP Photo/Virginia Mayo

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Санкции со стороны Евросоюза в отношении Белоруссии в ответ на инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске могут включать в себя признание небезопасным воздушного пространства страны. Об этом сообщила в понедельник британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

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По информации издания, среди возможных рестирктивных мер Брюсселя также рассматривается запрет самолетам белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС, расширение запретов на въезд в Евросоюз и заморозку активов, которые уже применяются в отношении десятков белорусских чиновников. Как уточняет Financial Times, эта тема будет обсуждаться на стартующем в понедельник в Брюсселе саммите ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз может запретить наземные транзитные перевозки через Белоруссию в страны сообщества.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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